Ape sociale 2025: quando fare domanda, a chi spetta, requisiti e importo

L’Apeè un’indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto una determinata età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. Introdotto in misura sperimentale dal primo maggio 2017, l’anticipo pensionistico è stato prorogato fino al 31 dicembre, a chi: le cose da sapere.Chi può richiedere l’ApeLa pagina del sito dell’Inps dedicata all’Ape.L’Apeoffre un’indennità economica a chi desidera lasciare il lavoro prima del raggiungimento dell’età pensionabile, consentendo di accedere a un sostegno finanziario anticipato fino al momento della pensione. Si rivolge a disoccupati che hanno perso il lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; caregiver che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente convivente di primo grado con disabilità grave; lavoratori con una capacità lavorativa ridotta almeno del 74 per cento (invalidità).