Napolitoday.it - Anziano travolto sull'autostrada: morto sul colpo

Leggi su Napolitoday.it

Incidente mortalea A16 Napoli-Canosa, nei pressi dello svincolo per Tufino, Comune al confine tra le province di Avellino e Napoli. Come riporta l'Agenzia Ansa ".la vittima, un 89enne, era alla guida di un'automobile ferma nei pressi dello svincolo in uscita che è stata travolta da.