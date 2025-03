Ilrestodelcarlino.it - Anziana di 91 anni vaga per un’ora nel buio e al freddo: salvata dai carabinieri

Baricella (Bologna), 4 marzo 2025 – È uscita di casa intorno alle 5 di mattina di sabato scorso, primo marzo, prima di perdere la strada e di non più ritrovarla. Protagonista una donnache, disorientata, camminava da sola e senza ombrello, nonostante il cattivo tempo e la pioggia. La donna è stata notata da un automobilista in transito con la propria autovettura in via Altedo, a Baricella, e si è subito insospettito, considerando sia l’orario sia le condizioni meteorologiche avverse. Per questo, le si è avvicinato chiedendole se avesse avuto bisogno di aiuto, poi ha contattato il 112, facendo intervenire sul posto idella Stazione di Bentivoglio. Cos’è successo Secondo il racconto dei militari, che hanno ricostruito l’intera dinamica, la pensionata si era allontanata volontariamente da casa di prima mattina quando fuori era ancora, senza documenti e cellulare,ndo quasiin stato confusionale e per circa un chilometro ale sotto la pioggia.