Tpi.it - Antonella Viola replica a Bassetti: “Piacente ma senza background? Gli mando un bacio con il braccio di Elodie”

Leggi su Tpi.it

a Matteo: “Gliuna Matteoche aveva criticato la collega nel corso di un’intervista in cui non aveva risparmiato frecciatine anche nei confronti di altri esperti divenuti popolari durante la pandemia di Covid.Il direttore della Clinica universitaria di malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, infatti, aveva dichiarato: “L’unico sopravvissuto sono io. Lae? una donnache pero? di malattie infettive non ha. Palu? e? un fenomeno in laboratorio, ma non ha mai visto un malato. Pregliasco e? un professore di Igiene. Io alla sera quando andavo in tv, riferivo quello che avevo visto in reparto”.La biologa e divulgatrice scientifica aveva inizialmente risposto postando sul suo profilo Instagram l’immagine di un saggio di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, e scrivendo: “Stamattina in stazione a Milano sono entrata in libreria e ho comprato un libro per il mio viaggio.