Digital-news.it - Antonella d'Errico e Pechino Express su Sky: «Un viaggio umano che emoziona»

Leggi su Digital-news.it

Alla conferenza stampa di presentazione di "- Fino al tetto del mondo", in partenza il 6 marzo su Sky e NOW,d', Executive Vice President Content di Sky Italia, ha condiviso riflessioni significative sul format che sta conquistando sempre più il pubblico italiano.«L'intrattenimento di Sky sta volando, fortunatamente va molto bene grazie a programmi come, Masterchef che si è concluso settimana scorsa, X-Factor che rendono unico il nostro tipo di intrattenimento», ha esordito d', sottolineando come questi format rappresentino i pilastri dell'offerta Sky.Ciò che emerge con forza dalle parole dell'executive è l'atmosfera unica che circonda il programma:«Mi fa molto piacere presentare e partecipare alla conferenza stampa diperché ha sempre una grandissima allegria e una grandissima felicità da parte di tutti quelli che partecipano, da parte di Fru, da parte di Costantino, degli autori come Luca Busso, il produttore Francesca De Martini, il direttore del canale Roberto Pisoni, Isabella Ferilli come ufficio stampa.