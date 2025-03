Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 4 marzo 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, martedì 4è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 4, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda la seconda parte della puntata registrata lo scorso 19 ottobre. Dopo la parentesi breve su Tina e Angelo, il suo corteggiatore che ha deciso di lasciare il programma perché non riusciva più a tollerare quel gioco,i telespettatori vedranno, quasi sicuramente, la sfilata delle dame del. Ledel parterre sfileranno, seguendo un tema, e dovranno convincere gli, loro che dovranno votare.