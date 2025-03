Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 4/03/25: Gianmarco svela quale corteggiatrice gli piace di più esteticamente, un “terzo incomodo” per Gemma

Si è appena conclusa una nuova registrazione di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.Palagi attraverso il suo profilo social ha rivelato cosa è successo nella odierna registrazione di. Ecco tutte lesulle prossime puntate del dating show:Trono Classico:Steri è entrato a metà registrazione. Francesca non è stata portata in esterna ed è intervenuta appena lui è sceso dicendo che è delusa perché pensava volesse vederla dopo il bacio.le ha chiesto se ha chiesto di lui in settimana. Lei non l’ha fatto, mentre lui ha chiesto di lei ogni giorno. Lei è uscita e lui l’ha seguita fuori dicendole che è quella a cui ha dato più dimostrazioni, e sono rientrati.Esternae Cristina: lui è andato da lei in camerino dopo l’ultima registrazione.