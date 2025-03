Dilei.it - Anticipazioni Le Iene, stasera 48h con Noemi e le minacce a Eva Henger

È martedì e questo significa solo una cosa: un nuovo appuntamento con LeShow ci aspetta, con Veronica Gentili e Max Angioni come sempre alle redini. Ci sarà nuovamente spazio per la novità di questa edizione, il contest Questa La So, format inedito che coinvolge il pubblico a casa offrendo la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro per ogni sessione di gioco, mentre tra gli ospiti in studio vedremo l’attore Claudio Santamaria ed il cantante Nek. Curiosi di saperne di più?“Le”, ledella puntata del 4 MarzoDurante la puntata del 4 Marzo largo spazio sarà dato alle 48 ore di Nicolò De Devitiis con, finestra temporale che porterà a scoprire un lato inedito dell’artista, ben lontano dal personaggio solare a cui tutti siamo abituati: sarà un viaggio profondo e toccante nella sua esperienza personale tra lotta interiore, trasformazione e consapevolezza.