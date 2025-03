Movieplayer.it - Anora, il film vincitore del Premio Oscar arriva in streaming: ecco dove e quando

Leggi su Movieplayer.it

La pellicola indipendente di Sean Baker che si è portata a casa ben cinque statuetteinDopo aver sbalordito tutti nel corso della notte degli2025 conquistando ben cinque Premi (Miglior, regia, attrice protagonista, sceneggiatura originale e montaggio),di Sean Baker sarà presto disponibile in. Ilsarà disponibile per la visione dal 7 marzo su Sky Primafila e in esclusiva insulla piattaforma NOW.era anche stato protagonista di una re-distribuzione nelle sale cinematografica in occasione della stagione dei premi lo scorso febbraio. Prodotto in maniera indipendente e costato appena 6 milioni di dollari, ilcon Mickey Madison protagonista ha incassato ben 41 milioni di dollari in tutto .