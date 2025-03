Davidemaggio.it - Annalisa Minetti stronca Ora o Mai Più e attacca Ornella Vanoni

“Ora o Mai Più è stata la più brutta trasmissione che ho fatto“. A sei anni di distanza dalla sua partecipazione al talent show di Rai1,ha scelto di rinnegare Ora o Mai Più. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la cantante non ha infatti esitato ed etichettare in maniera negativa la sua esperienza nel programma, lanciando una sonora bordata anche ad un giudice della sua edizione.Spesso i giudici non avevano un bellissimo modo di dire le cose. Quando ho fatto Ora o Mai Più, a me venivano dette delle cose in un modo talmente crudele e gratuito, che poi io non ho avuto il coraggio di rispondere come ha fatto Valerio. Io sorridevo, poi andavo dietro le quinte e piangevo. Ma mi disperavo. Io ho pianto tantissimo! Ora o Mai Più è stata la più brutta trasmissione che ho fatto.