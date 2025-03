Biccy.it - Annalisa Minetti contro Ora O Mai Più: “La trasmissione più brutta che abbia mai fatto”

è stata una delle concorrenti della seconda edizione di Ora O Mai Più ma di quell’esperienza la cantante ha un pessimo ricordo. Nonostante siano passati sei anni (era il 2019 quando ha partecipato in coppia con Toto Cutugno), ha ancora il dente avvelenato. E a La Volta Buona ha spiegato perché.“Spesso i giudici non avevano un bellissimo modo di dire le cose. Quando hoOra O Mai Più, mi venivano rivolti commenti in modo talmente crudele e gratuito che, non avendo il coraggio di rispondere come haValerio, sorridevo, poi andavo dietro le quinte e piangevo. Mi disperavo. Io ho pianto tantissimo! È stata lapiùchemai. E Luisa Corna già lo sa, perché è una mia vera amica, una persona che sento spesso al telefono, e sa quanto iosofferto”.