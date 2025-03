Genovatoday.it - Animali protetti, la Regione chiede una deroga per poter cacciare fringuelli e storni

Leggi su Genovatoday.it

"LaLiguria ha inoltrato - ricorda la Lega abolizione caccia Lac - lo scorso novembre all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) una richiesta di parere (obbligatorio, in base alla normativa venatoria nazionale) affinché si possa consentire la caccia 'in.