Lanazione.it - Animali: li amiamo davvero?. Relazioni non sempre equilibrate

Scegliere l’argomento del nostro articolo è stato facile, numerose le idee sul mondo degli, come le specie in via di estinzione, il bracconaggio, la caccia, così di comune accordo, siamo partiti da una statistica in classe: quanti di noi possiedono un animale? Risposta: praticamente tutti (anche una prof) e non solo cani e gatti, ma tartarughe, cavalli, maialini, conigli, insomma fortunati sotto questo aspetto,e rispettiamo gli. Abbiamo preparato un cartellone con le foto di tutti gli amici pelosi (e non) e da lì è partito il nostro lavoro. Filippo proprietario di 3 gatti e 14 tartarughe, ha fornito il contatto della sua veterinaria per l’intervista, e per cani e gatti avevamo una volontaria d’eccezione, la professoressa Amore, che saputo dell’articolo, ci ha informato sul mondo del volontariato.