Anche i social possono uccidere

Che inuocciano gravemente alla salute mi sembra ormai risaputo; anzi, mi fa specie che l’avvertenza non appaia in chiaro all’apertura delle relative app, su cui passiamo buona parte della nostra giornata, illudendoci che sia la vita reale. Adesso è dimostratoche iuccidono. O, almeno, sarà dimostrato non appena verrà portata a termine l’inchiesta aperta dallo stato maggiore ucraino per certificare che i russi abbiano identificato un campo di addestramento di Dnipro grazie al video caricato su TikTok da un’ingenua recluta: risultato, leggo, quaranta morti e novanta feriti. Tragedie come questa, cui pure sembriamo assuefatti,essere utili solo se ci consentono di capire qualcosa: in questo caso si tratta del fatto che non è strettamente necessario dare testimonianza di tutto ma proprio tutto su un wall, una story o un reel.