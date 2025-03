Anche eternit nella discarica abusiva | multa e denuncia al responsabile

Leggi su Corrieretoscano.it

GROSSETO – Unain un terreno agricolo. È quanto hanno scoperto i carabinieri forestali di Grosseto nell’ambito dei controlli sullo smaltimento illecito di rifiuti speciali.Dall’inizio dell’anno i militari della specialità sono stati impegnati con oltre 80 controlli sulla corretta gestione dei rifiuti speciali da parte di imprese e privati e sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 20mila euro. Un settore che oltre a causare l’alterazione paesaggistica del territorio, provocapotenziale inquinamento e pericoli per la salute. Nei giorni scorsi la scoperta di un terreno agricolo utilizzato come sito per lo smaltimento illecito di rifiuti.in questo caso si tratta di rifiuti speciali derivanti dalle attività artigianali e industriali che non sono stati correttamente conferiti a sito autorizzato.