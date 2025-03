Gqitalia.it - Anatomia di una sommossa

La mattina dopo il primo terribile episodio il parlamentare laburista Patrick Hurley si trovava in Tithebarn Road, all’angolo con Hart Street, stringendo tra le mani un mazzo di gigli e crisantemi verde pallido. Anche la ministra degli Interni, Yvette Cooper, era accorsa a Southport e teneva il suo mazzo di fiori camminando mezzo passo avanti a Hurley. I due hanno attraversato la strada per raggiungere un muretto basso e ricurvo con una siepe in cima dove una decina di troupe giornalistiche li ha osservati deporre i fiori tra quelli già presenti sul marciapiede in un improvvisato luogo di culto commemorativo. Si sono trattenuti per un momento vicino al nastro della polizia, a leggere i biglietti lasciati dagli altri e a scambiare qualche impressione tra di loro. Non hanno parlato alle telecamere perché, in realtà, non c’era molto da dire.