Anatomia di un come-back

Un'esclusiva serie di documentari in 4 episodi di 40 minuti 13 DICEMBRE 2024 SU PRIME VIDEO Confidential C Breath Film (Elephant) e Sans Borne annunciano l'uscita di un'inedita serie di documentari il 13 dicembre su Prime Video.di unracconta dall'interno il piano di trasformazione senza precedenti di un costruttore automobilistico, Renault Group. In un settore di solito molto chiuso, l'azienda spalanca le sue porte per la prima volta: dalla progettazione di nuovi modelli,Renault 5, ai box della scuderia di F1 Alpine, passando per i segreti di produzione e l'esclusivo reveal di un nuovo modello, un viaggio che vi porterà in giro per il mondo intero.di unspiegaRenault Group sia riuscito a trasformarsi in seguito ad una crisi mai vista nel settore, sopraggiunta ad inizio 2020.