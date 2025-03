Terzotemponapoli.com - Amoruso: “Gilmour brilla, ma fatica a emergere”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Lorenzo, ex difensore di Fiorentina e Glasgow Rangers, ha analizzato la situazione del Napoli in un’intervista a Kiss Kiss Napoli. Ha parlato del campionato, dei nuovi acquisti e delle prospettive della squadra di Conte. Ecco i punti salienti delle sue dichiarazioni.Un campionato più equilibrato del previstoLa sfida tra Napoli e Inter ha confermato quanto il campionato sia più equilibrato di quanto si pensasse all’inizio. Lorenzosottolinea come il Napoli, dopo la cessione di Kvaratskhelia nel mercato di gennaio, avrebbe potuto fare di più. Tuttavia, alcune operazioni non erano sostenibili economicamente per il club. “Evidentemente alcune operazioni non erano in linea con i progetti degli azzurri, che però investiranno sicuramente questi soldi in estate”, ha dichiarato