Unlimitednews.it - Amiloidosi cardiaca, esperti e istituzioni a confronto in Senato

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la diagnosi precoce e migliorare la rete di presa in carico. Questo l’obiettivo deltra, che si è tenuto nella Sala Caduti di Nassirya del, in occasione della presentazione del policy paper “: dalle necessità dei pazienti alle nuove frontiere della ricerca”, realizzato con il contributo non condizionante di Bayer Italia. Il momento diè stato promosso su iniziativa della Senatrice Elena Murelli, Membro della decima Commissione e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulle Malattie Cardio, Cerebro e Vascolari.f04/mgg/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo