Ilgiorno.it - Ambientalisti ripuliscono il lavatoio: "Luogo storico e di interesse naturalistico"

Leggi su Ilgiorno.it

I volontari del Circolo ambiente Ilaria Alpi e dell’associazione Le Contrade hanno ripulito ildi Fabbrica Durini, nel parco locale d’sovracomunale Zoc del Peric. "Ilha un’importanza non solo storica, ma anche culturale e naturalistica – spiegano gli–. Era l’approvvigionamento d’acqua per la frazione e centro di aggregazione. L’importanza naturalistica è evidenziata dalla fauna presente e fotografata durante l’operazione, la rana verde, la larva di salamandra e una sanguisuga. Accanto esiste ancora un antico lavello. Forse addirittura ricavato da un preiavello". Grazie alla presenza della rana di Lataste, una specie molto rara, il parco è stato riconosciuto come oasi d’importanza nazionale per la tutela degli anfibi. Ro.Can.