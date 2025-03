Romadailynews.it - Almanacco del 04-03-2025

del giorno martedì 4 marzo Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Casimiro principe polacco protettore della gioventù lituana sono nati oggi Lucio Dalla Paolo Virzì Umberto Tozzi Giorgio Bassani Noi abbiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e il buon compleanno è tutto per Veronica Giorgio ma con Marta Serena Daniela e Antonella salutiamo anche Lorena e nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 4 marzo 1950 quando arriva nelle sale cinematografiche Cenerentola della Walt Disney una prima veramente di animazione Ricordiamo anche la prima del Lago dei 4 marzo del 1877 e oggi è Carnevale martedì grasso ultima giornata prima dell'inizio della Quaresima o meglio del mercoledì delle ceneri che partirà domani ancora oggi giornata di tradizioni con maschere frappè o chiacchiere come come meglio le chiamate o coriandoli e stelle filanti e insomma una buona festa in particolare anche per i nostri bambini ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto