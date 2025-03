Lapresse.it - Alluvione Gran Canaria, auto trascinate dalla corrente

Forti piogge e un’hanno colpito l’isola di. Un video che circola online mostra un veicolo trasportato dalle acque del fiume sulla spiaggia di Salinetas, sulla costa orientale dell’isola turistica, mentre viene trascinato via dal mare.La vicina città di Teide è stata gravemente colpita dalle condizioni atmosferiche avverse, con persone che hanno dovuto essere salvate dai loro veicoli mentre le acque alluvionali sono salite rapidamente. Lerità locali hanno lanciato l’allarme lunedì, a partire dalle 14:00 ora locale (13:00 GMT), per le forti precipitazioni.Al momento non ci sono segnalazioni di persone disperse. Lo scorso ottobre, forti alluvioni hanno colpito la Spagna continentale, quando piogge torrenziali hanno rotto gli argini dei fiumi nella città di Valencia e nella regione circostante, causando la morte di oltre 200 persone.