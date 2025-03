Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, ancora ritardi nei risarcimenti

Il 19/10/2024 il torrente Ravone ha sfondato la copertura ed è entrato con due 2 metri d’acqua e 50 centimetri di fango in casa di mio figlio, devastando il piano terra. Qui sono passati tutti, il sindaco di Bologna, tecnici del Comune, il presidente della Regione, giornalisti. Tante promesse: "Ci faremo carico dei danni al più presto, stia tranquillo”. Sono passati cinque mesi: la casa è inagibile, mio figlio ha speso già 20.000 euro in demolizioni e vive a casa mia! Una perizia a spese sue stabilisce che per ripristinare i danni ci vorranno 100 mila euro. E qui tutto tace. È accettabile? Guido Nigrisoli Risponde Beppe Boni Le procedure e i controlli per il risarcimento dei danni sono complicati a partire dalla piattaforma elaborata dalla Regione Emilia Romagna per inserirsi nelle richieste.