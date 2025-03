Primacampania.it - Allestiscono un circolo ricreativo per i condomini, Polizia locale e Carabinieri sequestrano il manufatto abusivo

NAPOLI – Laha sequestrato unin legno realizzato su un suolo di proprietà dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale. Intervenuto insieme aidella stazione di Scampia, il personale dell’unità operativa Tutela edilizia ha scoperto una struttura di 25 metri quadri suddivisa in due ambienti e arredata con suppellettili e impianto tivù. Gli agenti hanno appurato che ilera utilizzato comedagli abitanti delo e che anche l’allaccio alla rete elettrica era. Sono in corso indagini per identificare l’autore del reato.Durante un’altra operazione, gli agenti dell’unità operativa San Lorenzo hanno effettuato controlli amministrativi presso alcune attività di vendita all’ingrosso di prodotti non alimentari in via Carlo di Tocco e in via Brin.