Allerta alimentare rischio salmonella | ritirati dolci confezionati

Maxi richiamo diperdel Ministero della SaluteIl Ministero della Salute ha emesso un’riguardante un maxi richiamo diper possibile contaminazione da. L’avviso, pubblicato sul portale dedicato ai richiami di prodotti alimentari, segnala unmicrobiologico per i consumatori, sebbene non siano stati specificati i lotti e i marchi precisi coinvolti.I prodotti coinvolti nel richiamoSecondo le informazioni diffuse, i prodotti oggetto del ritiro dal mercato sarebberomonoporzione già al centro di un precedente richiamo avvenuto all’inizio di febbraio. Tutti i prodotti sono realizzati edall’azienda Sweet Cream srls, con stabilimento a Bellizzi, in provincia di Salerno.L’riguarda diversi lotti prodotti tra giugno 2024 e gennaio 2025, distribuiti in vari formati e con differenti date di scadenza.