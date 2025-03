Internews24.com - Allenamento Inter, novità da Appiano Gentile su Calhanoglu

Leggi su Internews24.com

di Redazione, arrivanoimportanti dain merito a. Gli aggiornamenti sul centrocampista turcoDa poco è iniziata la seduta didell’in vista del Feyenoord, i nerazzurri affronteranno a Rotterdam gli olandesi nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ottime notizie in casa, nella seduta diodierna si è rivisto in gruppo anche, buone nuove dunque per Inzaghi.Per la sfida di domani al De Kuip saranno diversi gli assenti tra cui Dimarco e Carlos Augusto, il tecnico nerazzurro dovrà dunque fare di necessità virtù. Stando agli ultimi aggiornamenti Inzaghi potrebbe puntare forte sulla qualità della difesa che in questo cammino europeo è stata pressocché perfetta a parte l’unica sbavatura contro il Bayer Leverkusen.