Internews24.com - Allenamento Inter, i nerazzurri in campo ad Appiano Gentile in vista del Feyenoord

Leggi su Internews24.com

di Redazione, isono appena scesi inadindelArrivano aggiornamenti da, l’ha appena iniziato la seduta diindel. Domani mercoledì 5 Marzo si gioca l’andata degli ottavi di Champions League, la squadra di Inzaghi dovrà farsi trovare pronta per l’appuntamento. Nella seduta diodierna si è visto inanche Sommer.Il portiere prosegue spedito il suo recupero dopo l’infortunio alla mano, l’estremo difensore svizzero dopo l’vento di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra sta lavorando duramente per tornare agli ordini di Simone Inzaghi. Sicuramente assente nella gara di domani al De Kuip – il cui fischio di inizio sarà alle ore 20:45 – potrebbe addirittura essere recuperato però per il match di ritorno.