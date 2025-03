Internews24.com - Allenamento Inter, colpo di scena su Sommer e Di Gennaro. Le ultime

Leggi su Internews24.com

di Redazionedisue Di. Lesui due portieri alla vigilia della sfida contro il FeyenoordÈ in questo momento in fase di svolgimento la seduta didell’in vista del Feyenoord. Inzaghi può finalmente sorridere dopo le innumerevoli defezioni a cui deve andare incontro, secondo gli ultimi aggiornamenti si è rivisto in campoma anche Calhanolgu che si sta allenando col gruppo. Proprio riguardo all’estremo difensore svizzero ma anche su Disono le news, i due portieri infatti figureranno nella lista dei convocati per la trasferta olandese.sta accelerando il suo recupero dall’infortunio alla mano rimediato proprio durante una seduta di, il portiere sta facendo tutto il possibile per tornare quanto prima abile e arruolabile per dare il suo contributo alla squadra.