Juventusnews24.com - Allenamento Atalanta, Gasperini può tirare un sospiro di sollievo: quel difensore lavora a parte! Le ultime in vista della partitissima contro la Juve!

di RedazionentusNews24, da Zingonia arrivano segnali incoraggianti in merito al recupero di un calciatore fondamentale per la difesa voluta daSmaltita la delusione per il pareggio casalingo a reti biancheil Venezia, l’comincia a prepararsi per la super sfidalantus di domenica sera. Per la sfida dell’Allianz Stadium potrebbero essere delle importanti novità che riguardano soprattutto la difesa a tre voluta da. Questa è arrivata direttamente da Zingonia.Nell’odierno, infatti, Isak Hien ha concluso il proprio percorso terapeutico e ha cominciato ad allenarsi individualmente. Che per lo svedese possa essere il primo passo per il completo recupero indi domenica? Solo nei giorni a venire si scoprirà la decisione definitiva.