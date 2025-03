Ilrestodelcarlino.it - Allarme medici di famiglia: in Emilia-Romagna ne mancano 536

Bologna, 4 marzo 2025 – In pensione, trasferiti, senza più posto per i nuovi pazienti: idisono ormai merce rara, soprattutto nei paesi dell’Appennino dove è sempre più difficile trovarne. Eppure, non si può pensare di fare senza: sarebbe impossibile avere un ricetta, un certificato medico, una richiesta per una visita specialistica. I dati suidiOra a suffragare le certezze che la nostra vita quotidiana già ci ha offerto, arriva anche la ricerca della Fondazione Gimbe che, nel suo rapporto sull'assistenza sanitaria di base, certifica: in536dina generale. Un dato che posiziona la nostra regione al quarto posto di questa poco inviabile classifica dopo Lombardia (-1.525), Veneto (-785) e Campania (-652). I pazienti assistiti Il numero deriva dal calcolo fatto sulla base del rapporto ottimale che è di un medico ogni 1.