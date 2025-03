Anteprima24.it - Allarme furti a Bisaccia, Franco Arminio: “Tutto ciò fa tanto male”

Tempo di lettura: 2 minutiE’per il comune di. Nella giornata di domenica tre i tentativi in località Boscozzulo, alla periferia del paese. Nei giorni scorsi il sindaco, Marcellosi è affidata ad una società di vigilanza privata per garantire sicurezza anche nelle ore notturne, visto le difficoltà delle forze dell’ordine di coprire un’area così vasta del territorio.Nel frattempo, attraverso i social il paesologoesprime tutta la sua amarezza in un post: “Esprimo la più grande vicinanza possibile alle persone del mio paese che in questi giorni si sono viste entrare persone in casa. Non sono visite di cortesia. Sono cose che fanno, danno un senso di impotenza. Accade di giorno, accade di trovarti con delle persone che buttano per aria ogni cosa in cerca di una ricchezza che spesso non c’è.