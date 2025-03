Panorama.it - Alla Milano Fashion Week sono state le nuove generazioni a influenzare lo stile

Ironica, pungente e a tratti autoreferenziale. La moda che parla ai giovani, dai giovani è influenzata e plasmata, attraverso le lenti rosa della nostalgia così come dell'innovazione. Le recenti sfilate Autunno Inverno 2025hanno messo in luce questa dinamica anche grazie al contributo di brand come Fiorucci, Giuseppe di Morabito, MSGM e Aniye Records che hanno presentato collezioni vibranti e in sintonia con le.Beatitudo, è un’esplorazione surreale della felicità, un innolibertà declinato con l’ironia giocosa che definisce il DNA di Fiorucci. La collezione intreccia sartorialità classica e materiali futuristici: lana gessata e crêpe de chine pastello si fondono con latex naturale ultra-lucido, PVC riciclato e carta trasformata in tessuto, dando vita a silhouette inaspettate.