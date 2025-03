Spettacolo.periodicodaily.com - Alis Ray Presenta il Nuovo Singolo “Fighting Love”

Il 7 marzo 2025 uscirà ildiRay “”,to alla 4ª edizione di Una Voce per San Marino. Il brano, scritto dalla stessa artista, si distingue per uno stile pop rock elettronico e trasmette un messaggio di forza, cambiamento e introspezione. “” è un inno alla positività e all’autoconsapevolezza, invitando gli ascoltatori ad affrontare le sfide con fiducia.Ray, cantautrice parmigiana, ha pubblicato numerosi singoli e nel 2024 ha aperto il concerto di Vasco Rossi a San Siro.“” diRay, Un’Opera di Energia e PositivitàDal 7 marzo 2025, i fan della musica pop rock elettronica potranno ascoltare ildiRay, intitolato “”. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica, ed è statoto alla 4ª edizione di Una Voce per San Marino.