Alien | Pianeta Terra | 11 nuovi attori nel cast della serie tv

Iling legato all’attesatvha prodotto nei giorni scorsi 11, tra cui Richa Moorjani e Karen Aldridge.Deadline ha confermato nelle ore scorse che Hulu ha portato a bordo del progetto: Earth in originale) ben 11, e si tratta di Richa Moorjani (Non ho mai avuto un figlio), Karen Aldridge (Severance) , Enzo Cilenti (The Crown), Max Rinehart (Industry), Amir Boutrous (Good Omens), Victoria Masoma, Tom Moya (Midsomer Murders), Andy Yu (Fargo), Michael Smiley (Bad Sisters), Jamie Bisping (Mandy) e Tanapol Chuksrida (Thai Cave Rescue). Nessun dettaglio è stato aggiunto riguardo i loro ruoli.Teaser TrailerGli appassionatioramai celebre sagasono oramai a conoscenza del fatto che “” sarà ambientata 2 anni prima degli eventi narrati nel primo iconico film ““, con una trama che ruota intorno alle cinque corporazioni (Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold) che esercitano il potere sulle nazioni, e sui progressi tecnologici esclusivi che promettono un nuovo domani.