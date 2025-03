Movieplayer.it - Alicia Vikander non sarà nel film di M. Night Shyamalan

Leggi su Movieplayer.it

La star premio Oscar non farà parte del cast del nuovodel regista de Il sesto senso. Inizialmente annunciata come co-protagonista delnon dovrebbe recitare nel prossimo progetto diretto dal regista di Bussano alla porta e Split M.avrebbe dovuto recitare in Remain al fianco di Jake Gyllenhaal ma l'attrice, secondo l'ultimo report sul casting, pare non faccia più parte del progetto. A questo punto, la produzione dovrà trovare presto una sostituta, visto che le riprese inizieranno tra pochi mesi. Il nuovodi M.Remainun thriller soprannaturale romantico, per il quale M.collaborerà con lo scrittore Nicholas Sparks. Si tratta di una grande storia .