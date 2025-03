Oasport.it - Alessio Foconi: “A 35 anni non ho mai pensato di smettere. Non devo dimostrare nulla”

, a 35suonati, è ancora uno dei fiorettisti italiani più forti in circolazione ed è reduce da un ottimo avvio di stagione in cui ha centrato due vittorie individuali in Coppa del Mondo a Takasaki e a Parigi. Proprio nella località francese il romano ha ottenuto nel 2024 la prima medaglia olimpica della carriera, conquistando l’argento nella prova a squadre pur non avendo un buon impatto da subentrato in finale contro il Giappone.“Sicuramente la medaglia olimpica ha il suo gusto, però quella che ho proprio nel cuore è l’oro individuale ai Mondiali in Cina nel 2018. E’ forse quella a cui sono affezionato di più. Quando ho messo l’ultima stoccata in finale ho visto arrivare tutti i miei amici sportivi e percepire tutto quell’affetto è stato un bel momento, perché ti fa capire che contano i risultati e la rivalità, ma poi l’affetto e soprattutto l’amicizia che si crea in questo mondo è bellissima“, raccontain un’intervista al canale Youtube di OA Sport.