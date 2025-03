Dilei.it - Alessia Marcuzzi e Michele Morrone nuova coppia? L’indiscrezione e il feeling alle sfilate

Leggi su Dilei.it

potrebbero diventare presto una? Ilfra l’attore e la conduttricedella Milano Fashion Week non è passato inosservato. Entrambi single e di successo, potrebbero formare una splendida, come hanato in tanti sui social.alla MFWha raggiunto Milano per assistere, dopo aver preso parte dal Festival di Sanremo 2025, mentre, reduce da numerosi successi cinematografici, è volato nella capitale della moda come testimonial per un noto marchio.I due si sono ritrovati. Prima hanno chiacchierato dietro le quinte insieme anche ad Achille Lauro, poi si sono seduti uno accanto all’altro ad ammirare lo show.Il video del loro incontro, in prima filapasserelle, è stato postato su Instagram dove ha ricevuto numerosi commenti, fra cui quello della stessache con ironia ha scritto: “Ma che avevo da raccontare!?”.