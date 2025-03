Anteprima24.it - Al Teatro Arbostella di Salerno in arrivo le risate della commedia di Petito: ”Don Pascà passa ‘a vacca”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAi nastri di partenza l’ottavo spettacoloXVII stagione delGino Esposito. Inun’altra compagnia storicastruttura di Viale Verdi ovvero la Zerottantuno Arte e Cultura di Napoli diretta da Felice Pace che si cimenterà per i prossimi tre week-end in un classicopartenopea ovvero il divertente “Don Pasca’‘a” scritto da Antonio. UN CLASSICOPARTENOPEAScritta nel 1873, l’opera ruota attorno ai temifame epovertà estrema, celando una riflessione profonda sull’amore e sulle barriere sociali che, in realtà, non esistono. La trama narra la storia di un falegname “morto di fame” per professione, che vive con la sua famiglia in un tipico basso napoletano, combattendo quotidianamente con difficoltà economiche.