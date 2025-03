It.insideover.com - Al-Sharaa non si formalizza: per 400 miliardi la Russia può tenere le sue basi in Siria

Leggi su It.insideover.com

Previa un’adeguata compensazione dei danni prodotti con il sostegno bellico ad Assad negli ultimi anni di guerra civile e un sostegno diplomatico al nuovo corso politico, lapotrebbe riuscire a manla presenza militare in territoriono. Sembra essere questo l’orientamento politico del Governo di Damasco guidato dal Al-del fronte islamista ribelle HTS, salito al potere dopo la caduta di Assad nel dicembre del 2024, espresso nell’ambito delle trattative in corso fra Mosca e Damasco per definire il futuro della storica presenza russa in.Com’è noto, inla Federazione Russa possiede due importantimilitari legate a storici accordi siglati diversi decenni fa con il regime di Assad. A Tartus, lungo la costa del Mediterraneo, Mosca gode di un contratto di locazione valido per 49 anni per l’utilizzo esclusivo di una strategica base navale, mentre un altro contratto a tempo indeterminato garantisce a Mosca l’utilizzo dell’altrettanto strategica base aerea di Hmeimim, a 60 chilometri a Nord di Tartus.