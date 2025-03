Lanazione.it - Al Mandela dove tutto è iniziato. Gabbani: "Sanremo senza ansia. Una sera mi sono scordato i calzini"

"Non finirò mai di crescere: mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in movimento. Le mie canzoni solitamenteun ritratto del momento che sto vivendo". Parola del cantautore toscano Francescoche, dopo il suo quarto, è pronto per abbracciare i fan con una lunga tournée, ’Dalla Tua Parte Tour 2025’ in giro per l’Italia partendo dalForum di Firenze il prossimo 15 marzo (ore 21). Le altre date toscane: il 9 luglio a Pistoia, il 16 agosto a Forte dei Marmi e il 7 novembre a Livorno (biglietti: punti prevendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it, 055.210804). Il palazzetto fiorentino porta bene? "(Ride, ndr) Partire da Firenze è un felice caso. Nonio che organizzo le date mamolto contento di tornare ai live da quel palco che nel 2018 è stato il mio primo palazzetto.