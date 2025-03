Al Festival della Filosofia in Grecia si celebrano anche i 2500 anni di Partenope

Leggi su Ildenaro.it

Ilinè stato presentato oggi ad Atene presso l’Istituto Italiano di cultura con l’ambasciatore Paolo Cuculi, il direttore dell’Istituto Francesco Neri e la presidente delGiuseppina Russo. “Siamo sempre vicini a questa iniziativa che in questi momenti così difficili per il mondo aiuta a ritrovare un rapporto importante con i giovani”, ha commentato l’ambasciatore Cuculi mentre la dirigentescuola italiana ad Atene Veronica Sole ha sottolineato quanto “lasia importante in questo paese al fianco del teatro. E proprio oggi noi parleremo a scuola di, unica sirena mito di fondazione di una città”.“Iloggi inma nato in Campania quest’anno festeggiadi Napoli, celebrazioni che oggi siamo i primi a festeggiare nel Paese dal quale arrivarono i primi coloni di, l’antico nome di Napoli, proprio qui nell’Istituto di cultura che sarà tra i protagonisti di Neapolis”, spiega Giuseppina Russo, presidente e ideatrice del