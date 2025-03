Zonawrestling.net - AJ Styles: “Ritiro? Non mi vedrete salire sul ring oltre i 50 anni”

AJè uno dei nomi più influenti dell’intero panorama mondiale del pro wrestling. Dopo una carriera in giro per il mondo, dal 2016 fa parte della WWE dove ha ottenuto grandi traguardi. Oggi, a 47, la sua carriera sembra volgere alla fine e lui stesso ne ha parlato durante una recente intervista, ribadendo quelle che sono le sue volontà.“Non lotterò dopo i 50”Durante una intervista con Chris Van Vliet, AJha parlato del suodal wrestling lottato ribadendo quelle che sono le sue intenzioni: “Ci penso spesso, forse anche troppo. Mi sto ancora divertendo tanto, mi piace stare con i miei amici e vederli crescere e avere successo. Però non voglio lottarei 50, non voglio avere un match a 50. Ho ancora qualche anno davanti. Lo ribadisco, non voglio lottarei 50”.