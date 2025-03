Salernotoday.it - Agropoli, rissa durante la sfilata dei carri di Carnevale: si indaga

Leggi su Salernotoday.it

La violenza ha rischiato di rovinare il, adladeiallegorici, infatti, per cause da accertare, al passaggio deilungo via Risorgimento, è scoppiata una, proseguita poi nei vicoli adiacenti. Ad intervenire, dunque, i carabinieri e la Polizia.