Aggrediti fuori dal discopub e costretti a prelevare 500 euro sotto minaccia di un coltello: 5 ragazzi denunciati

Albosaggia (Sondrio) – Sono cinque i presunti responsabili che la notte del 13 ottobre aggredirono duedella Valmalenco ad Albosaggia, in località Porto, derubando uno di loro della somma di 500. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione e del nucleo operativo radiomobile di Sondrio hanno consentito di identificarli: sono quattro italiani, uno minorenne, classe 2006, e un maggiorenne straniero, tutti dimoranti in vari comuni della Valtellina e con precedenti di polizia, dai reati contro la persona a quelli contro il patrimonio. All’uscita daldi Albosaggia, dove avevano trascorso la serata, i due(con loro c’erano alcune amiche che furono fatte allontanare) si ritrovarono accerchiati dai cinque malintenzionati. Prima botte e calci come risposta alla reazione di uno dei due giovani, che tentò di difendersi; quindi, al diniego dell’altro di recarsi al bancomat, adducendo la scusa di non ricordarsi il pin da digitare per, spuntò anche un