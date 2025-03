Anteprima24.it - Aggredisce la compagna durante il Carnevale: 30enne arrestato dai Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica sera, idella Compagnia di Montella sono intervenutiilmontemaranese, per sedare una lite tra un uomo e una donna.L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione al 112, mentre i militari dell’Arma erano già impegnati nei servizi di ordine pubblico per la manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di persone anche dai comuni limitrofi.L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato sorpreso mentre aggrediva lain strada, incurante della presenza della loro figlia. All’arrivo dei, ha reagito con minacce e spintoni verso gli operanti.L’azione coordinata dei militari della Stazione di Montemarano, con il supporto dei colleghi di Castelfranci e dell’Aliquota Radiomobile, ha consentito di bloccare e arrestare il trentenne in flagranza di reato.