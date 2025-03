Bergamonews.it - Aggredisce due medici del pronto soccorso in meno di 24 ore: 27enne in carcere

Bergamo. Nel giro di 24 ore ha aggredito duedi duediversi ed è finito incon l’accusa di lesioni, resistenza e danneggiamento.L’uomo, M.L.,di Pavia, sabato 1 marzo si è presentato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo perché si sentiva poco bene. Aveva lasciato la comunità per tossicodipendenti alla quale si appoggiava e chiedeva di essere visitato.Messo in attesa come tutti gli altri utenti, l’uomo si è alterato, ha afferrato un bidone dei rifiuti e lo ha lanciato in direzione dei sanitari inveendo contro di loro. Una dottoressa è riuscita a bloccargli le mani dietro la schiena, ma M.L. le ha rifilato una testata sul naso facendola sanguinare. Sul posto è arrivata una volante della questura e gli agenti hanno arrestato ile lo hanno portato in via Noli.