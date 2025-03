Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Mimmo e l'aneddoto puzzolente: "Ho pestato una cacca e...", ora tutto torna

Rieccoci nello studio di, regno di Stefano De Martino, il format-schiacciasassi in termini di share in onda ogni giorno piovuto in Terra su Rai 1. La puntata in questione è quella di lunedì 3 marzo, dove a misurarsi con la sorte è toccato a, pompiere di Foggia ovviamente in rappresentanza della regione Puglia. Ad accompagnarlo nell'avventura, ecco la moglie Anna. Puntata intensa, divertente e scandita anche da confessioni diche hanno toccato nel profondo i telespettatori. Seguendo le orme del padre Leonardo,ha sempre sognato di indossare la divisa dei vigili del fuoco, cosa che puntualmente avrebbe poi fatto. La passione per il lavoro e il forte legame con la famiglia sono emersi nel corso dell'intera puntata la trasmissione. Sua moglie Anna, con cui condivide la vita da 23 anni e il matrimonio da 13, lavora come addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento.