AEW | Zak Knight lascia la compagnia

Una delle scelte più criticate della AEW negli ultimi anni è stata senza dubbio quella di portare Saraya nellae di darle così tanto spazio all’interno della programmazione. Non tanto perché non sia un personaggio influente – del resto è una delle pioniere del wrestling femminile moderno – ma perché non sembra essere scattata la scintilla tra lei e il pubblico, nonostante i tentativi molteplici. Eppure in questi anni per lei è arrivato anche un titolo mondiale, e, dallo scorso anno, anche la possibilità di lavorare direttamente con la sua famiglia: alla fine del 2023 infatti Tony Khan ha assunto anche il fratello Zak, che si è subito alleato con lei per sfidare Ruby Soho e Angelo Parker. Una storyline partita già con il piede sbagliato, destinata a Rampage nel momento in cui il programma aveva forse gli ascolti più bassi della sua storia, e che poi è stata interrotta una volta che Ruby ha confermato di essere incinta.