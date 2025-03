Dailyshowmagazine.com - Adrien Brody trionfa agli Oscar 2025: il suo discorso emoziona il pubblico

La Notte degliha regalato momenti indimenticabili, ma uno dei più intensi è stato senza dubbio ildi, vincitore della statuetta come Miglior Attore Protagonista per la sua interpretazione nel film The Brutalist. Un’emozione palpabile ha attraversato la platea mentre l’attore, già premionel 2003 per Il Pianista, ha espresso la sua profonda gratitudine e riflessione sulla sua carriera e sul significato di questo riconoscimento.Undi gratitudine e consapevolezzaSalendo sul palco tra gli applausi,ha iniziato il suocon parole cariche di emozione:“Grazie, Dio. Grazie per questa vita benedetta. Voglio iniziare umilmente ringraziando per il meraviglioso affetto ricevuto e per ogni persona che mi ha trattato con rispetto e apprezzamento.