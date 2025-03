Ilfattoquotidiano.it - Adriano Celentano: “Cara Eleonora Giorgi, compagna di lavoro meravigliosa. Hai saputo trasformare il momento più difficile della malattia in un atto d’amore”

ha voluto ricordare pubblicamente, con un post sui social accanto ad una foto che li ritrae insieme,(morta ieri a 71 anni per tumore al pancreas) con cui aveva recitato sia in “Mani di velluto” del 1979 che in “Grand Hotel Excelsior” del 1982.“di, gentile, appassionata, indimenticabile. – ha scritto– Con la tua bellezza anche umana e la tua sensibilità, haiilpiùin un. Quell’amore che ritroverai tra le braccia di Gesù che ti stringerà a sé nel Suo amore.”.In una intervista a La Repubblica l’attrice aveva raccontato la sua esperienza sul set con il Molleggiato: “è tra gli uomini più sexy mai conosciuti. Era simpatico, ironico e molto cavaliere.